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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Когалыме водителю грейдера, засыпавшему ребёнка снегом во время уборки двора, грозит до трёх лет колонии

Водитель автогрейдера, который во время расчистки снега в Когалыме "закопал" ребёнка, работал с нарушениями правил безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.
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Напомним, во дворе дома по улице Дружбы Народов во время расчистки двора грейдер засыпал снегом девятилетнего мальчика. Пострадавший получил травмы ноги, врачи квалифицировали это как тяжкий вред здоровью. По предварительной информации, машинист не заметил находившегося вблизи спецтехники ребенка.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ". По версии следствия, машинист не убедился в том, что рядом с автогрейдером нет посторонних лиц и начал расчистку снега, не подав звуковой сигнал перед началом движения.

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В Когалыме водителю грейдера, засыпавшему ребёнка снегом во время уборки двора, грозит до трёх лет колонии

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Теги: очистка двора от снега, грейдер, ребёнок



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Ранее 27.03.2019 15:04 Мск В Когалыме грейдер засыпал ребёнка снегом, мальчик получил травму ноги

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