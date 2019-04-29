У россиян началась очень короткая рабочая неделя

Россиян ждет короткая рабочая неделя. Поработать придется всего два дня - 29 и 30 апреля.

При этом во вторник продолжительность рабочего дня будет сокращена на час, так как он является предпраздничным. Об этом напомнили в Роструде, передает Regnum.

Напомним, праздничные дни 5 и 6 января, которые совпадали с выходными, были перенесены на 2 и 3 мая. Таким образом, на майские праздники россияне не будут трудиться с 1 по 5 мая.

Также мини-отпуск ждет граждан с 9 по 12 мая - выходной день с 23 февраля (суббота), переносится на пятницу, 10 мая.

Ранее стала известна стоимость самых дорогих билетов для россиян на майские праздники.

Максимальную стоимость в 635 тыс. руб. за авиабилеты заплатили пассажиры бизнес-класса на рейс Москва - Канкун - Москва.

Как говорят аналитики, авиабилеты на майские праздники по популярным российским и зарубежным маршрутам подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.