29 Апреля 2019
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Пермские судебные приставы опечатали отделение детской клинической больницы им. П.И. Пичугина

В Перми судебные приставы Свердловского района на 90 суток приостановили деятельность по эксплуатации центрального стерилизационного отделения детской клинической больницы им. П.И. Пичугина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП

Решение об административном приостановлении принял суд на основании проверки Роспотребнадзора. Ведомство выявило ряд санитарно-эпидемиологических нарушений в здании стационара. В частности, контроль стерильности используемых инструментов не соответствует требованиям СанПиН. Кроме того, в отделении на полу частично отсутствует кафельная плитка, стены и потолок покрыты трещинами, кое-где краска отслоилась. Комплектация биксов, в которых стерилизуют, а затем хранят медицинские изделия, производилась в комнате, не оборудованной необходимыми сантехническими средствами.

Работники больницы визиту приставов удивились: они сообщили, что до них не доводили информации о приостановлении деятельности. Потому несмотря на то, что решение суда вступило в законную силу, отделение стационара продолжало работать в обычном режиме. Судебные приставы опечатали двери в стерилизационный кабинет и предупредили заместителя главврача об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

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Пермские судебные приставы опечатали отделение детской клинической больницы им. П.И. Пичугина

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Теги: приставы, стерилизационное отделение, детская клиническая больница имени Пичугина



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