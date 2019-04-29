29 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

Под Первоуральском опять горит мусорный полигон, дым идёт на город

В Первоуральске на полигоне твердых бытовых отходов, принадлежащем ООО “ТБО Экосервис” (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западном административно-производственном объединении) произошло возгорание. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель общественной организации "Экоправо" Андрей Волегов.

"В сентябре прошлого года они уже заявляли, мол, "нас подожгли", а на самом деле там охрана, забор, - рассказал общественник. – Сейчас история повторяется. Им просто выгоднее сжечь мусор, чем его утилизировать. Сжечь, освободив место для привоза новых отходов из Первоуральска".

Первоуральск, мусорный полигон, Экосервис(2019)|Фото: Андрей Волегов

По словам Волегова, регоператор не тушит мусор с 24 апреля, всё это время дым тянет ветром в сторону города.

Первоуральск, мусорный полигон, Экосервис(2019)|Фото: Андрей Волегов

Первоуральск, мусорный полигон, Экосервис(2019)|Фото: Андрей Волегов

В ООО “ТБО Экосервис” Накануне.RU заявили, что будут разбираться с ситуацией, пообещав дать комментарии сегодня до конца рабочего дня.

Напомним, что в прошлом году в ночь с 12 на 13 сентября на том же полигоне уже горел мусор, площадь тления составила 300 кв. м. Первоуральцы в социальнй сети "ВКонтакте" в группе "Инцидент. Первоуральск" размещали посты с фотографиями и жалобами на тяжелый запах в воздухе и плохую видимость в некоторых районах города. Тогда даже возникли проблемы на трассе Пермь - Екатеринбург; на участке дороги возле Ревды образовался плотный туман, отягощенный задымлением с горящей свалки, произошло несколько ДТП с пострадавшими.

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Под Первоуральском опять горит мусорный полигон, дым идёт на город

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Теги: Первоуральск, мусорный полигон, возгорание, ООО ТБО Экосервис, Андрей Волегов



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