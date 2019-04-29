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Политика В России

Эффективная работа губернаторов по 15 критериям поможет заработать допфинансирование для регионов

Эффективная работа губернаторов по15 новым показателям поможет им заработать дополнительное финансирование для регионов, под эти цели в бюджете заложено 20 миллиардов рублей, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин газете "Коммерсант".

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ".

Всего в перечне показателей для оценки глав регионов значится 15 критериев: уровень доверия к власти, уровень реальной среднемесячной зарплаты, ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности, доступности жилья, качество окружающей среды и другие.

Одним из важных инструментов достижения высоких показателей по индикаторам будут нацпроекты. Почти все индикаторы можно объединить в два блока: экономика и качество жизни. В списке - один "политический" показатель, он верифицирует остальные 14, пояснил Орешкин.

Лучшие регионы получат "большую долю из 20 млрд рублей", отметил министр. Если глава региона не достигнет ключевого показателя, то в целом ничего ему не угрожает - власть не ставила задачу "уволить губернатора".

Как сообщалось, Администрация президента должна до 1 июня представить методику анализа по утвержденным показателям и ежегодно готовить отчеты об эффективности губернаторов. Аналогичное поручение дано и Правительству РФ.

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Эффективная работа губернаторов по 15 критериям поможет заработать допфинансирование для регионов

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Теги: губернаторы, оценка, 15 критериев



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Ранее 26.04.2019 10:28 Мск Путин определил 15 критериев для оценки глав российских регионов

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