Свердловский губернатор держит под личным контролем работы по расчистке дорог от снега

В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева организована оперативная работа по ликвидации последствий снегопада. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, в минувшие сутки на дороги вышли 213 дорожных машин. В Екатеринбурге в воскресенье днём работали 146 единиц техники, ночью – 173. В настоящее время уборка снега и обработка дорог от гололеда продолжается.

Интенсивные осадки прошли на всей территории области 28 апреля и ночью 29 апреля. Высота снежного покрова составила от 10 сантиметров на севере и западе области до 30 сантиметров на востоке.

Работы находятся под личным контролем губернатора региона. Глава поручил правительству организовать работу по расчистке трасс и обеспечить бесперебойное функционирование всех инфраструктурных объектов. Куйвашев также обратился к водителям с призывом быть аккуратными на дорогах.

По данным управления автомобильных дорог Свердловской области, на региональные трассы вышли 155 комбинированных дорожных машин, 30 автомобилей с отвалом, 22 автогрейдера и шесть тракторов. За выходные управление автодорог выдало 34 предписания подрядным организациям на ликвидацию недостатков по зимнему содержанию. Наблюдались заторы на Серовском тракте и дороге Первоуральск – Шаля. Были приняты меры по их ликвидации, движение восстановлено.

Как рассказала Накануне.RU главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, такие ситуации бывают даже в мае - когда происходит возврат холодов с активными циклонами.

"Нынешний снегопад из этой серии. Через территорию Урала, а именно Свердловской области, прошел северо-западный циклон, который принес сильный и очень сильный снег, особенно в центральные и восточные районы региона. В ближайшие сутки осадки прекратятся, но будет холодно, поэтому снег не будет таять. Подмерзнет, на дорогах ожидается гололедица. Послезавтра начнет немного подтаивать, и начиная со 2 мая снежный покров разрушится, а температура пойдет на повышение - до 12-17 градусов тепла. На этой неделе все должно растаять", - рассказала представитель гидрометцентра.