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Происшествия Челябинская область

Челябинцев будут судить за кражу 7 тысяч литров бензина на АЗС

В Челябинске два местных жителя предстанут перед судом за кражу бензина на АЗС на сумму 240 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратился представитель АЗС. Он рассказал, что неизвестные проникли на АЗС, где спилив навесной замок на запорной горловине топливной ёмкости, похитили более 7 тыс. литров топлива. Ущерб составил 240 тыс. руб.

По подозрению в совершении преступления были задержаны два местных жителя, один из которых ранее уже был судим. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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Челябинцев будут судить за кражу 7 тысяч литров бензина на АЗС

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Теги: бензин, АЗС, кража,



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