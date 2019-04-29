29 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

Житель Екатеринбурга заплатит 250 тысяч рублей за фиктивную прописку сотен мигрантов

В Екатеринбурге суд вынес приговор местному жителю Владимиру Волкову. Он фиктивно прописал несколько сотен мигрантов в своей квартире.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с сентября по декабрь 2018 года Волков фиктивно поставил на учет 401 иностранного гражданина в квартире по улице Стрелочников. Он предоставил в отдел по вопросам миграции сведения о факте постоянного пребывания иностранцев в жилом помещении, хотя те там даже не появлялись.

Как отметили в надзорном ведомстве, дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства, поскольку мужчина полностью признал вину. Суд назначил Волкову наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в автобусном парке Екатеринбурга произошла потасовка с участием нескольких десятков мигрантов.

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Житель Екатеринбурга заплатит 250 тысяч рублей за фиктивную прописку сотен мигрантов

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Теги: мигранты, резиновая квартира, суд, приговор, Екатеринбург



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