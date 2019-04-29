ЕАЭС и КНР начнут обмен таможенными данными

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Китай могут уже в текущем году подписать соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР. Об этом стало известно в преддверии заседания межправсовета ЕАЭС в Ереване.

Как сообщает ТАСС, обмен таможенными данными станет шагом по дальнейшему развитию соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, заключённом в прошлом году.

Цель соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китая – упрощение таможенных процедур, ускорение совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля с перспективой выхода на новые форматы взаимодействия между ЕАЭС и КНР, включая зону свободной торговли.

Насколько можно судить, параллельно продолжает совершенствоваться и сам Евразийский экономический союз. Взаимодействие этой структуры с Китаем может быть возложено на первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Директор ИАЦ "Институт евразийской политики" Максим Крамаренко рассказал Накануне.RU, что Нурсултан Назарбаев находился на форуме "Пояса и пути" в Пекине в качестве председателя Совета Безопасности, конституционного органа казахстанской власти, в ведении которого находится внешняя политика государства, а также, возможно, как будущий почетный председатель ЕАЭС. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в это же время посетил Восточно-казахстанскую область. Такое разграничение в поездках между первым и вторым президентами Казахстана можно объяснить тем, что в Пекине проходили мероприятия, связанные с интеграционными процессами в Большой Евразии. Как известно, Нурсултан Назарбаев является одним из инициаторов создания Евразийского Союза, и, по сообщениям ряда СМИ, есть вероятность, что он должен стать почетным председателем ЕАЭС, о чем будет заявлено в конце мая на саммите глав союза.