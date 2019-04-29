В Забайкалье четвертый год продолжается убыль населения

29 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Дальневосточный ФО

В Забайкалье четвертый год продолжается убыль населения

В Байкальском регионе сохраняется тенденция убыли населения. За четыре года из Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края уехало 37,1 тыс. человек, следует из данных Счетной палаты РФ.

Аудиторы отмечают, что этих регионах динамика показателей естественного движения населения не увязана с ростом значений показателей качества жизни населения - регионы их не достигают, что влечет сохранение устойчивой тенденции оттока населения с территории.

В субъектах не обеспечивается выполнение показателей качества жизни: ввод жилых домов и рост денежных доходов населения. По данным за 2017 год, в Иркутской области 20% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума, в Бурятии - 18,5%, в Забайкалье - 21,4%, что существенно выше среднероссийского значения (13,2%), сообщает ТАСС со ссылкой на данные Счетной палаты.

Кроме того, в Байкальском регионе не достигнуты показатель по росту ВРП, нет существенного увеличения инвестиций в основной капитал.

Как сообщало Накануне.RU, Росстат ухудшил прогноз численности населения России: население достигнет только 153 млн, но исключительно за счет миграции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Забайкалье четвертый год продолжается убыль населения

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Забайкалье, убыль населения, Счетная палата



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5869

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети