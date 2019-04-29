В Забайкалье четвертый год продолжается убыль населения

В Байкальском регионе сохраняется тенденция убыли населения. За четыре года из Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края уехало 37,1 тыс. человек, следует из данных Счетной палаты РФ.

Аудиторы отмечают, что этих регионах динамика показателей естественного движения населения не увязана с ростом значений показателей качества жизни населения - регионы их не достигают, что влечет сохранение устойчивой тенденции оттока населения с территории.

В субъектах не обеспечивается выполнение показателей качества жизни: ввод жилых домов и рост денежных доходов населения. По данным за 2017 год, в Иркутской области 20% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума, в Бурятии - 18,5%, в Забайкалье - 21,4%, что существенно выше среднероссийского значения (13,2%), сообщает ТАСС со ссылкой на данные Счетной палаты.

Кроме того, в Байкальском регионе не достигнуты показатель по росту ВРП, нет существенного увеличения инвестиций в основной капитал.

Как сообщало Накануне.RU, Росстат ухудшил прогноз численности населения России: население достигнет только 153 млн, но исключительно за счет миграции.