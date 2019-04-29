"Бумеранг", "Армата", "Терминатор": какую технику покажут на Параде Победы в Москве

В Минобороны России раскрыли порядок, в котором военная техника пройдет по Красной площади в ходе праздничного парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне.

Информация опубликована в газете "Красная звезда". Колонну по традиции возглавит легендарный танк Т-34-85, за ним проследуют защищенные машины – четыре "Тигра-М", три "Тигра-М" с боевыми модулями "Арбалет", три "Корнета-Д1" и три машины "Тайфун-К 4х4".

Далее поедет гусеничная бронетехника: боевая машина пехоты "Курганец" и БМП-3, танки "Армата" и боевые машины поддержки танков.

Увидят зрители в колонне и ракетные комплексы "Тор-М2", "Бук-М2", "Панцирь-С", С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", самоходные пусковые установки "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Смерч".

Одними из последних в составе колонны пройдутся "Ярсы" и новейший БТР "Бумеранг". Отметим, "Бумеранг" проходил испытания буквально на днях, после их удачного завершения он примет участие в Параде Победы.

Если позволит погода, над Красной площадью полетит авиация Воздушно-космических сил, в том числе стратегический ракетоносец "Белый лебедь" Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25.

Кроме того, будут продемонстрированы новые образцы вооружений: модернизированные танки Т-72Б3, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.

На прошлой неделе военная техника, которая примет участие в параде Победы, прибыла в Москву, сообщает Regnum. С 24 апреля начались репетиции парада. Масштабные перекрытия улиц ждут москвичей 29 апреля, 4 и 7 мая.