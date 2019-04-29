"Бумеранг", "Армата", "Терминатор": какую технику покажут на Параде Победы в Москве

29 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Армия и ВПК В России

"Бумеранг", "Армата", "Терминатор": какую технику покажут на Параде Победы в Москве

В Минобороны России раскрыли порядок, в котором военная техника пройдет по Красной площади в ходе праздничного парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне.

Информация опубликована в газете "Красная звезда". Колонну по традиции возглавит легендарный танк Т-34-85, за ним проследуют защищенные машины – четыре "Тигра-М", три "Тигра-М" с боевыми модулями "Арбалет", три "Корнета-Д1" и три машины "Тайфун-К 4х4".

Далее поедет гусеничная бронетехника: боевая машина пехоты "Курганец" и БМП-3, танки "Армата" и боевые машины поддержки танков.

Увидят зрители в колонне и ракетные комплексы "Тор-М2", "Бук-М2", "Панцирь-С", С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", самоходные пусковые установки "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Смерч".

Одними из последних в составе колонны пройдутся "Ярсы" и новейший БТР "Бумеранг". Отметим, "Бумеранг" проходил испытания буквально на днях, после их удачного завершения он примет участие в Параде Победы.

Если позволит погода, над Красной площадью полетит авиация Воздушно-космических сил, в том числе стратегический ракетоносец "Белый лебедь" Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25.

Кроме того, будут продемонстрированы новые образцы вооружений: модернизированные танки Т-72Б3, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.

На прошлой неделе военная техника, которая примет участие в параде Победы, прибыла в Москву, сообщает Regnum. С 24 апреля начались репетиции парада. Масштабные перекрытия улиц ждут москвичей 29 апреля, 4 и 7 мая.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Бумеранг", "Армата", "Терминатор": какую технику покажут на Параде Победы в Москве

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: парад победы, москва, красная площадь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5869

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети