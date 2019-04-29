29 Апреля 2019
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Общество Челябинская область

Челябинск из-за снегопада встал в 7-балльные пробки

В Челябинске ночью выпал снег. Город встал в семибальных пробках, а цены на такси выросли в несколько раз, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне МЧС предупредило южноуральцев об ухудшении погоды – ночью в отдельных районах области ожидается усиление ветра до 25 м/с и более, сильные осадки в виде дождя, снега, сильное отложение мокрого снега на провода, метели, на дорогах гололедица.

В регионе возросла вероятность ЧС и увеличилось количество ДТП на дорогах.

снег, снегопад, Челябинск,(2019)|Фото:vk.com/region_chelyaba

Жителям области рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте.

Добавим, что накануне в Челябинске было плюс 20 градусов.

снегопад, снег, Челябинск,(2019)|Фото:vk.com/region_chelyaba

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Челябинск из-за снегопада встал в 7-балльные пробки

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Теги: снегопад, снег, пробки, такси,



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