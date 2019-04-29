В Краснокамске почетные граждане останутся без выплат

Депутаты краснокамской городской думы приняли новое положение о почетных гражданах, в котором не предусмотрены выплаты, сообщает "Ъ".

Глава городского округа Игорь Быкариз объяснил такое решение тем, что выплаты почетным гражданам не относятся к полномочиям муниципалитета. Он также сообщил, что в Прикамье нет ни одного муниципалитета, за исключением Перми, где почетные граждане получают дополнительные средства.

По информации издания, выплаты будут прекращены с 1 июня 2019 г. Якобы исключить из муниципального бюджета непрофильные расходы потребовал краевой минфин. Парламентарии предлагают сохранить выплаты для людей, которые уже являются почетными гражданами и отменить их для новых почетных граждан.

В настоящий момент статусом почетного гражданина обладают около 30 человек. Дополнительная выплата составляет 2 тыс. руб.