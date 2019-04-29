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Спорт В России За рубежом

Сборная России по хоккею стала серебряным призером юниорского ЧМ

Сборная России завоевала серебряные медали на завершившемся чемпионате мира по хоккею среди юниоров. В финале наша сборная уступила сборной Швеции со счетом 3:4 в овертайме.

Отметим, что по ходу встречи российская сборная уступала со счетом 0:2, но сумела сравнять счет и даже выйти вперед, однако шведы быстро отыгрались, а в дополнительное время оформили победу.

Юниорская сборная России в последний раз побеждала на чемпионате мира в 2007 году, а играла в финале 10 лет назад. Шведы же впервые в истории стали победителями юниорского первенства планеты.

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Сборная России по хоккею стала серебряным призером юниорского ЧМ

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Теги: сборная России, чемпионат мира, юниоры



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