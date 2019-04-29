В ГИБДД создают базу данных злостных нарушителей

В ГИБДД планируют создать базу данных злостных нарушителей Правил дорожного движения. Об этом заявил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции Роман Мишуров.

По его словам, в ведомстве намерены создать единую виртуальную платформу, куда будут заноситься нарушители ПДД. Полковник Мишуров уточнил, что водители, имеющие десятки штрафов в год и лишенные прав, обязательно попадут в эту базу. Также он отметил, что обсуждается вопрос о запрещении трудовой деятельности в области пассажирских перевозок для водителей-нарушителей, попавших в список.

По данным представителя ГИБДД, новая цифровая платформа исключит возможность получения прав лицами, находящимися на учете у нарколога или психиатра, пишет ПолитЭксперт.

Ранее стало известно, что Госавтоинспекция к 2020 году планирует ввести изменения процедуры проведения теоретического экзамена на получение водительских прав.