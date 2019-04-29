"Всё встанет на свои места". "Уральские пельмени" выступили против результатов шоу "Голос.Дети"

"Уральские пельмени" выступили против результатов шоу "Голос.Дети". Своё мнения высказали Сергей Исаев и Вячеслав Мясников в социальных сетях, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Посмотрел финал "Голос. Дети". Стало интересно, что же там произошло. И вот что скажу. Максим, не грусти, всё встанет на свои места. Твой талант пробьет себе дорогу без смс голосований и прочих выдумок. Если хочешь, будем выступать вместе", - пишет Мясников.

Второй участник "Уральских пельменей", Исаев позвал финалиста шоу Максима Ержана выступить на Дне города в Екатеринбурге.

"Какие всё-таки замечательные, богом поцелованные дети! И какие несправедливые взрослые. Не важно, будут пересчитывать голоса или проводить расследование (это уже их дело). Для меня победитель очевиден! 17 Августа в Екатеринбурге пройдет уже в третий раз Шоу Голоса Екатеринбурга! Есть идея в этом году назвать Шоу "Честные Голоса" и пригласить Максима. Оценивать конкурсантов будет город", - заявил Сергей Исаев.

Напомним, в финале шоу "Голос.Дети" неожиданно победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Голосование проходило через звонки и смс от зрителей, причем поклонники Микеллы проявили себя в разы активнее, что вызвало подозрение у создателей шоу. Известно, что ранее в соцсетях посты в поддержку Микеллы разместили Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Сергей Лазарев и другие звезды. Возможно, именно армия их поклонников склонила чашу весов в пользу девочки. Результаты голосования могут быть аннулированы или пересмотрены.