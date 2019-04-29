Китай хочет нарастить поставки российского газа

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Наши китайские партнеры проявляют большой интерес к увеличению объемов поставок сверх тех объемов, которые у нас зафиксированы в тридцатилетнем контракте",— сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

Газопровод "Сила Сибири" будет запущен 1 декабря. В течение пяти лет экспорт газа в Китай должен достигнуть контрактного уровня в 38 млрд кубометров в год, сообщает "Коммерсант".

"Газпром" в 2019 году планирует инвестировать в "Силу Сибири" 147,53 млрд руб.