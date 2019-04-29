29 Апреля 2019
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Общество Свердловская область Уральский ФО

Синоптики: снег в Свердловской области растает на этой неделе, но возможны новые сюрпризы от погоды

Синоптики рассказали, почему на Свердловскую область обрушился снегопад и когда ждать потепления.

В воскресенье некоторые районы области, а также Екатеринбург, накрыла сильная метель. МЧС по Свердловской области продлило предупреждение о непогоде в регионе: 29 апреля в отдельных районах ожидаются сильный снег, гололедица и ветер до 25 м/c.

Как рассказала Накануне.RU главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, такие ситуации бывают даже в мае - когда происходит возврат холодов с активными циклонами.

"Нынешний снегопад из этой серии. Через территорию Урала, а именно Свердловской области, прошел северо-западный циклон, который принес сильный и очень сильный снег, особенно в центральные и восточные районы региона. Высота снежного покрова достигает 25-39 см. В ближайшие сутки осадки прекратятся, но будет холодно, поэтому снег не будет таять. Подмерзнет, на дорогах ожидается гололедица. Послезавтра начнет немного подтаивать, и начиная со 2 мая снежный покров разрушится, а температура пойдет на повышение - до 12-17 градусов тепла. На этой неделе все должно растаять", - рассказала представитель гидрометцентра.

снег, сугроб(2019)|Фото: Накануне.RU

Она не стала исключать и других сюрпризов от погоды.

"Сложно говорить, пока эти воздушные траектории сохраняются. У нас бывают снегопады даже в июне, поэтому исключать ничего нельзя. Атмосфера может принести любой сюрприз, но пока мы видим только потепление", - отметила Галина Шепоренко.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение правительству региона организовать оперативную работу по расчистке трасс.

"Держим на контроле ситуацию в населенных пунктах, должно быть обеспечено нормальное функционирование объектов инфраструктуры. МЧС, ГИБДД и медики работают в особом режиме. Прошу водителей на летней резине по возможности не выезжать на дороги до потепления", - написал глава региона в своем Instagram.

снег, апрель, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Из-за непогоды мэрия Екатеринбурга перенесла общегородской субботник. Теперь мероприятие запланировано на 7 мая.

Жители города отмечают, что на дорогах стало значительно меньше автомобилей, зато выросла нагрузка на общественный транспорт. Также выросли цены на такси.

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Синоптики: снег в Свердловской области растает на этой неделе, но возможны новые сюрпризы от погоды

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Теги: снег, Свердловская область, погода



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