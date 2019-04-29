Вопрос снятия санкций с России поднимут на общеевропейском уровне

Французская партия "Национальное объединение" намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне.

Об этом заявил депутат парламента Франции Тьерри Мариани, сообщает газета "Известия". Это произойдет после выборов в Европарламент, они намечены на 26 мая.

По словам Мариани, снятие санкций зависит от успешности переговоров между Россией и Украиной. Депутат подчеркнул, что ЕС понадобится минимум два года для отмены всех ограничений.

Напомним, ранее за "последовательное" снятие антироссийских санкций высказывались в Италии и Австрии.

Также сообщалось, что американские конгрессмены потеряли интерес к антироссийским санкциям. Как заявил сенатор Марко Рубио, "наблюдается определенная усталость от темы санкций".