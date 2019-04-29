SIPRI: Россия не попала в топ стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года выпала из пятёрки стран-лидеров по военным расходам, согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

При этом в целом по миру, как передаёт "РИА Новости" со ссылкой на доклад SIPRI, военные расходы составили $1,8 трлн, что на 2,6% превышает показатели предыдущего года, и на 76% — 1988 года — периода пикового снижения расходов на оборону после окончания "холодной войны".

Отмечается, что мировой показатель по итогам прошлого года является самым высоким за последние 30 лет.

РФ, чей показатель составил $61.4 млрд, заняла шестое место в рейтинге SIPRI, то есть следующее после пятёрки стран с крупнейшими военными расходами.

Первую строчку заняли США, потратившие на оборону $649 млрд. Также в топ-5 вошли КНР, Саудовская Аравия, Индия и Франция.