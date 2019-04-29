Более 4,3 млн россиян приняли участие в праздновании Пасхи

Более 4,3 млн россиян приняли участие в праздновании Пасхи в 2019 году, сообщила СМИ официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По её словам, сотрудники правоохранительных органов обеспечили безопасность празднования главного христианского праздника более чем в 7,4 тыс. населённых пунктах страны.

"В православных церквях, храмах и монастырях состоялось около 12 тыс. торжественных богослужений, литургий и крестных ходов", — сообщила Волк ТАСС, уточнив, что в мероприятиях были задействованы более 52,3 тыс. сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, а также работники охраны и народные дружины.



Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге