На НТВ покажут шоу про магию с Зеленским в качестве ведущего

Российский телеканал НТВ с 3 мая выпустит в эфир шоу "Магия", которое ведет президент Украины Владимир Зеленский.

Как говорится в анонсе программы, "недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах!". Шоу было записано еще в 2011 году, его созданием занималась российская компания "ВайТ Медиа". Соведущей Зеленского стала актриса Татьяна Лазарева.

Участниками шоу станут звезды, которые под руководством профессионалов изучат тонкости мастерства иллюзиониста, сообщает ТАСС.

Владимир Зеленский одержал победу над Петром Порошенко во втором туре выборов президента Украины. По данным ЦИК, Зеленский набрал рекордные 73,22% голосов.