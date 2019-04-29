29 Апреля 2019
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Общество В России Санкт-Петербург

Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.

По его мнению, это позволило бы повысить КПД населения, который становится "нулевым" из-за депрессии в "тёмное время года".

"А так будет КПД полностью, 100-процентный", — цитирует парламентария "РИА Новости".

При этом Милонов отметил, что данную идею необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, "чтобы было сформировано профессиональное мнение специалистов в области гигиены труда и специалистов-медиков. В качестве того, насколько это будет полезно для повышения эффективности".

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Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время

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Теги: Виталий Милонов, Госдума РФ, рабочая неделя, сокращение рабочей недели, производительность труда



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