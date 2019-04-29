Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
По его мнению, это позволило бы повысить КПД населения, который становится "нулевым" из-за депрессии в "тёмное время года".
"А так будет КПД полностью, 100-процентный", — цитирует парламентария "РИА Новости".
При этом Милонов отметил, что данную идею необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, "чтобы было сформировано профессиональное мнение специалистов в области гигиены труда и специалистов-медиков. В качестве того, насколько это будет полезно для повышения эффективности".