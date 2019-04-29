29 Апреля 2019
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МВД просит предоставить доступ к данным российских пациентов

Министерство внутренних дел России просит предоставить доступ к данным российских пациентов, отнесенным к врачебной тайне.

Ведомство интересуют лица, имеющие психические расстройства, больные алкоголизмом и наркоманией. Отсутствие такой информации фактически лишает правоохранительные органы исполнять обязанности по предупреждению преступлений, говорят в МВД. Обращение поступило к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Согласно данным министерства, в 2018 году из общего числа совершивших преступления лиц, "каждый третий находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".

В МВД предлагают создать "систему, в которую будут вноситься сведения о людях с психическими расстройствами, алкоголизмом и наркоманией, с последующей ее интеграцией с информационными базами МВД".

Тем временем, психиатры отмечают, ссылаясь на письмо МВД, что доля общественно опасных действий, совершенных лицами в состоянии невменяемости, "составила всего 0,76%". Адвокат Михаил Голиченко предположил, что "МВД, вероятно, желает воспользоваться моментом и автоматизировать предоставление информации о людях с психическими расстройствами": "Но такая информация, безусловно, составляет врачебную тайну", сообщает "Коммерсант".

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МВД просит предоставить доступ к данным российских пациентов

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Теги: пациенты, больницы, МВД, полиция, врачебная тайна



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