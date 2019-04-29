Президент Туркмении прочитал рэп про жеребенка

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач, что в переводе с туркменского означает Благополучный.

Жеребенок родился 1 января 2019 года. Глава государства прочитал в его честь стихи собственного сочинения на праздничных скачках в честь Национального праздника туркменского коня. Автором музыки стал внук Бердымухамедова Керимгулы. Он аккомпанировал и подпевал лидеру Туркмении.

В песне президента говорится, что жеребенок Ровач является провозвестником благополучия для всей страны и источником вдохновения.

Ранее Бердымухамедов написал книгу про лошадей, которая посвящена ахалтекинским скакунам, сообщает РИА "Новости".