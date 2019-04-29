В России ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны

29 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России В бывшем СССР

В России ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны

Системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, КНР, Киргизию.

Ограничение в эти страны действует на суммы до 100 тыс. руб. В Казахстан лимит составляет 150 тыс. Ограничения потребовал установить Банк России. Так регулятор борется с теневыми операциями, в том числе - с предпринимательством без регистрации. Иностранцы, торгующие на рынках с помощью систем денежных переводов отправляют вырученные наличные для оплаты партий товаров, не регистрируясь при этом как индивидуальные предприниматели и не создавая юридических лиц.

Такими переводами иностранцы могут расплачиваться по договорам, предусматривающим поставку товаров в РФ, т. е. фактически скрывая то, что ведут предпринимательскую деятельность, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.

Получать деньги можно наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения. Для перевода в настоящее время доступны десять стран, среди которых Грузия, Казахстан, Узбекистан… В банке заверили, что список будет расширяться.

Пока мгновенные переводы в ближнее зарубежье можно отправить только со смартфона на платформе Android. Вскоре услуга будет доступна и для платформ IOS.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: денежные переводы, деньги, предприниматели



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5854

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети