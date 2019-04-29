В России ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны

Системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, КНР, Киргизию.

Ограничение в эти страны действует на суммы до 100 тыс. руб. В Казахстан лимит составляет 150 тыс. Ограничения потребовал установить Банк России. Так регулятор борется с теневыми операциями, в том числе - с предпринимательством без регистрации. Иностранцы, торгующие на рынках с помощью систем денежных переводов отправляют вырученные наличные для оплаты партий товаров, не регистрируясь при этом как индивидуальные предприниматели и не создавая юридических лиц.

Такими переводами иностранцы могут расплачиваться по договорам, предусматривающим поставку товаров в РФ, т. е. фактически скрывая то, что ведут предпринимательскую деятельность, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.

Получать деньги можно наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения. Для перевода в настоящее время доступны десять стран, среди которых Грузия, Казахстан, Узбекистан… В банке заверили, что список будет расширяться.

Пока мгновенные переводы в ближнее зарубежье можно отправить только со смартфона на платформе Android. Вскоре услуга будет доступна и для платформ IOS.