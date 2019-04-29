Названы популярные страны для летнего отдыха у россиян

Стало известно, туры в какие страны россияне чаще всего бронируют для предстоящего летнего отдыха.

Среди самых популярных направлений - Италия, Испания, Грузия, Франция и Черногория. Турция оказалась в списке лишь на девятом месте, однако спрос на нее увеличился на 32%. По словам экспертов, спрос на Турцию еще вырастет ближе к летнему сезону.

В текущем году доля зарубежных направлений в структуре раннего бронирования авиабилетов на лето увеличилась на 20% по сравнению с 2018 годом, сообщают "Известия".

Тем временем, российские туроператоры составили список самых популярных "космических" направлений в стране. По данным аналитиков из агентства АТОР, наиболее интересными, по мнению операторов, являются Музей космонавтики и павильон "Космос" на ВДНХ - их посещают школьные группы, взрослые и иностранцы.

Вторым по популярности среди туристов оказался Центр подготовки космонавтов в Звездном городке: чтобы попасть на этот объект, билеты стоит бронировать за три-четыре месяца.

Не менее востребованным стал Центр РКК "Энергия" в Королеве - поездку в него стоит планировать за два месяца.