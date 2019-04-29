Налоги по tax free вернут иностранцам в автоматическом режиме

С 2020 года иностранные граждане смогут автоматически получать возврат НДС по системе tax free.

Для этого им надо будет расплачиваться в магазинах за купленные в России товары банковской картой вместо наличных, говорят в Минпромторге. Tax free c использованием электронного чека уже применяется в Южной Корее, Франции, Уругвае и Сингапуре. Эта система позволяет привязывать к электронным чекам банковские карты покупателей, а также автоматически верифицировать документы в системе.

Для реализации новой технологии в России разрабатывается нормативная документация. В первую очередь - между компаниями, которые занимаются розничной торговлей, операторами tax free, ФТС и ФНС. Между ними планируется ввести электронный документооборот, сообщают "Известия".

Закон о введении системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров был подписан президентом в конце 2017 года. Пилотный проект стартовал в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах - Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург.

На втором этапе в пилотный проект были включены города-организаторы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Это, помимо Москвы, Красногорска, Санкт-Петербурга и Сочи, еще Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург.