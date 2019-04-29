В России отмечен рост стоимости аренды жилья

Рост стоимости съемного жилья отмечается в России.

В некоторых регионах за последний месяц произошло подорожание на 5-6%.

Наибольший рост отмечен в Москве, Новосибирске, Омске и Воронеже. Так, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России составляет 15,8 тыс. руб. в месяц, прибавив за год 4%.

В Москве средняя цена - 37,7 тыс. (+12%). Как считают эксперты, причина повышения стоимости аренды в столице - в снижении покупательской способности рубля, что чувствительно для пенсионеров, которые составляют треть всех арендодателей в Москве.

В регионах ситуация одинакова не везде. Так, аренда однокомнатной квартиры в Новосибирске и Омске за последний месяц подорожала на 7% - до 20,5 тыс. и 13,8 тыс. руб. в месяц соответственно. В Воронеже рост составил 5% - до 14,8 тыс. А, например, в Перми, аренда подешевела на 6%, в Челябинске - на 5%, сообщает "Российская газета".