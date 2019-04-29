Британия готовит новые ограничения против РФ и КНР

Правительство Британии планирует разработать меры по противодействию иностранному влиянию против России и Китая.

Предполагается, что парламентарии должны будут предоставлять отчет о своих активах, связанных с Москвой и Пекином. Таким образом, планируется бороться с попытками "лоббировать" интересы РФ и КНР. Также правительство планирует ввести закон о шпионаже, чтобы выявлять иностранных разведчиков и выдворять их из страны, даже если они находятся на ее территории легально. Также Лондон проверит работу китайской корпорации Huawei. В случае, если ее сотрудники окажутся связаны с разведкой, их планируют выдворить из страны.

Как сообщил министр по вопросам безопасности Бен Уоллес работа над законопроектом о шпионаже началась после инцидента в Солсбери, сообщает РИА "Новости".

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года. Работавший на британские спецслужбы бывший сотрудник ГРУ, имеющий двойное гражданство (России и Великобритании), и его дочь, прилетевшая из Москвы навестить отца, были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в бессознательном состоянии.

Тем временем, мать бывшего полковника ГРУ Елена Скрипаль обратилась в правоохранительные органы с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, история с Сергеем и Юлией Скрипаль будет доведена до конца, Россия ведет собственное расследование.