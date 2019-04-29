Британия готовит новые ограничения против РФ и КНР

29 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

Британия готовит новые ограничения против РФ и КНР

Правительство Британии планирует разработать меры по противодействию иностранному влиянию против России и Китая.

Предполагается, что парламентарии должны будут предоставлять отчет о своих активах, связанных с Москвой и Пекином. Таким образом, планируется бороться с попытками "лоббировать" интересы РФ и КНР. Также правительство планирует ввести закон о шпионаже, чтобы выявлять иностранных разведчиков и выдворять их из страны, даже если они находятся на ее территории легально. Также Лондон проверит работу китайской корпорации Huawei. В случае, если ее сотрудники окажутся связаны с разведкой, их планируют выдворить из страны.

Как сообщил министр по вопросам безопасности Бен Уоллес работа над законопроектом о шпионаже началась после инцидента в Солсбери, сообщает РИА "Новости".

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года. Работавший на британские спецслужбы бывший сотрудник ГРУ, имеющий двойное гражданство (России и Великобритании), и его дочь, прилетевшая из Москвы навестить отца, были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в бессознательном состоянии.

Тем временем, мать бывшего полковника ГРУ Елена Скрипаль обратилась в правоохранительные органы с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, история с Сергеем и Юлией Скрипаль будет доведена до конца, Россия ведет собственное расследование.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Британия готовит новые ограничения против РФ и КНР

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Великобритания, Россия, Китай



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5854

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети