Продолжают поступать жалобы на Boeing 737 MAX

Авиационные власти США получили около 10 новых жалоб на проблемы с безопасностью лайнеров Boeing 737 MAX.

Только часть из них касается системы коррекции маневрирования или работы специальных сенсоров, ошибки в которых стали причиной крушений самолетов этого типа. Жалобы поступили от представителей Федерального авиационного управления США, а также от бывших и нынешних сотрудники авиастроительной корпорации. Некоторые сообщения носят конфиденциальный характер.

Сейчас всю информацию изучают следователи комитета по транспорту и инфраструктуре палаты представителей США. Анализ поступивших документов пока не завершен, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines выполнял рейс в кенийский Найроби и потерпел крушение. В результате крушения эфиопского "Боинга" никто не выжил. На борту находились 157 человек, из которых 149 человек являлись иностранными гражданами 35 государств, а также 8 членов экипажа. При крушении самолета погибли трое граждан России.

Согласно анализу специалистов, существует сходство крушения с катастрофой лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air.