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Скончался конструктор самолета Ил-76 Генрих Новожилов

Ушел из жизни почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов.

Он скончался на 94-м году жизни. "К сожалению, Генрих Васильевич скончался сегодня около 17 часов в больнице, он был на реабилитации под капельницей", - сказал собеседник ТАСС.

Похороны планируются на 2-3 мая. Точная дата станет известна позднее. Информацию о смерти Новожилова подтвердил бывший гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин.

Генрих Новожилов - советский и российский авиаконструктор, дважды Герой Социалистического труда, доктор технических наук, профессор, академик АН СССР. Он создал проекты тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76, пассажирского широкофюзеляжного Ил-96, а также двухмоторного турбовинтового самолета Ил-114.

Самолет Ил-476 Ил-76-МД-90А технические характеристики(2012)|Фото: Накануне.RU

Ил-76 — советский и российский тяжёлый военно-транспортный самолёт, разработанный в ОКБ Ильюшина. Лайнер серийно производился в Узбекистане на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В. П. Чкалова.

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Скончался конструктор самолета Ил-76 Генрих Новожилов

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Теги: Ил-76, конструктор, Генрих Новожилов



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