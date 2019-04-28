Любовь Соболь готова кооперироваться с кем угодно, лишь бы пролезть в Мосгордуму?

В минувшую пятницу, 26 апреля, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь дала интервью господину Фишману (телеканал «Дождь»). Отметим, что значительная часть диалога была посвящена выдвижению соратницы Алексея Навального на выборы в Мосгордуму.

Соболь призналась, что уже начала агитировать жителей 43-го московского избирательного округа. Правда, судя по фотографиям, пока политической программой Любови интересуются в первую очередь сами распространители агиток. Внимание потенциальных избирателей привлек пункт против «Единой России», о чем Соболь не преминула похвастаться Фишману.

В конечном счете вышло, что вся политическая программа Соболь сводится к противостоянию самой крупной фракции в Московской городской думе. Судя по всему, это связано с тем, что иные пункты в программе Любовь Соболь попросту отсутствуют.

Параллельно помощница Навального пыталась как бы расширить свою аудиторию. Правда, сделала она это удивительным способом, сделав внезапное заявление о том, что она готова действовать в одной связке со «сталинистами». Все ради достижения желаемого результата. Готовы ли сталинисты действовать в связке с госпожой Соболь и ее соратниками - осталось за кадром. С учетом того, что так называемые сталинисты являются непримиримыми противниками блогеров из ФБК, такие речи свидетельствуют о полном отсутствии у Соболь политических принципов и идеологических ориентиров.

Было и еще несколько странных заявлений.Например, объединять оппозиционные силы Соболь считает совершенно необязательным. Она возлагает большие надежды на поддержку от своего непосредственного руководителя Алексея Навального.

Юрист ФБК призналась, что ей будет очень проблематично преодолеть избирательный порог. Но дама - кандидат уповает на запасной вариант, собираясь идти на выборы от партии «Россия будущего». Однако здесь есть одно «но»: из-за того что в партии неправильно оформили документы, Навальному и его команде так и не удалось зарегистрироваться. И это несмотря на то, что Минюст указал на все имеющиеся недочеты.

Не исключено, что блогер намеренно совершил этот маневр, ведь сразу после отказа в регистрации, он направил в ЕСПЧ заявление с требованием обязать Россию зарегистрировать партию. Подобная схема уже не раз была опробована Навальным, и материальная сторона вопроса здесь играет далеко не последнюю роль. Ведь Европейский суд по правам человека назначает «пострадавшим» солидную денежную компенсацию.

Как бы то ни было, Соболь не следует возлагать завышенные ожидания на поддержку со стороны своего начальника, так как у него самого, мягко говоря, все не так здорово. В понедельник 22 апреля тот присутствовал на встрече с потенциальными избирателями. И провалился.

Несмотря на то, что в качестве площадки команда Навального выбрала модный столичный клуб, аншлагом там и близко не пахло. По сообщениям телеграм-канала «Акитилоп», мероприятие посетили 667 человек. Разумеется, блогер и его соратница пытались сохранить лицо, заявив, что на самом деле на встрече присутствовало около двух тысяч сторонников.

К слову, большая часть клубного представления Навального была посвящена противостоянию «Единой России». Получается, Любовь Соболь слепо скопировала лозунги своего наставника. Стоит ли удивляться, что юрист ФБК не смогла чем-либо удивить аудиторию? Очевидно, что независимым кандидатом ее не назовешь. По всей видимости, она и дальше будет транслировать все, что ей скажет блогер.

Тем более что Соболь уже не первый раз выполняет требования своего руководителя. Напомним, что по указке Навального Любовь Соболь встречалась с петербургским предпринимателем и владельцем «Конкорда» Евгением Пригожиным, пытаясь убедить его «пожертвовать» ФБК 300 миллионов рублей за прекращение нападок на его компанию. В ответ Соболь получила лишь решительный отказ.

Вполне вероятно, что деньги команде Навального были нужны для проведения предвыборной кампании. Однако планам ФБК не суждено было воплотиться в реальность. И, после провала своей аферы, блогеры состряпали фейковое «расследование» о комбинате питания «Московский школьник», которое ошибочно связали с «Конкордом». Главная героиня «разоблачения» - бывшая сотрудница «Московского школьника» Наталья Шилова впоследствии призналась, что участвовала в самой натуральной постановке. Как выяснилось, женщина была вынуждена согласиться, так как ей требовались деньги на лечение ребенка. Ей обещали вознаграждение, но обманули.