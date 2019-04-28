В Екатеринбурге Цуканов, Куйвашев,Козицын, Алтушкин, Симановский, Высокинский и еще 20 тысяч верующих поучаствовали в пасхальном Крестном ходе

В Екатеринбурге при поддержке Фонда святой Екатерины состоялся общегородской пасхальный Крестный ход. Верующие во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом встретили Благодатный огонь, помолились во время Пасхальной вечерни и прошли по улицам города к месту строительства Собора святой покровительницы столицы Урала. Там они смогли отведать самый большой в мире кулич и послушать концерт, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Митрополит Кирилл перед встречей Благодатного огня рассказал, что пасхальная радость единения со Христом ощущается при любой погоде.

"Третий год приезжают скауты из Палестины, и у нас снова холодно. Кому-то непогода помешает, но радость же не в погоде, а в состоянии души – сегодня Пасха. В конце концов, мы живём на Урале, не на Апеннинах", - заявил Кирилл.

Выбор конечной точки маршрута – сквера у Драмтеатра – обусловлен тем, что там должен появиться собор святой Екатерины, место должно быть освящено.

Председатель движения скаутов из Палестины, которые с барабанами и волынками в руках возглавили шествие, Хайя Хадат перед началом Крестного хода рассказала журналистам, что её подопечные не впервые в Екатеринбурге.

"Сейчас холодно, но мы собрались с силами и должны дойти до конца. Четыре составляющих нашей борьбы с холодом – тёплые перчатки и одежда, шапки и мотивация. Самое лучшее спасение от холода – музыка. Те, кто играют на волынках, исполняют традиционную палестинскую музыку, а оркестр – арабскую, попурри 80-90-ых", - заявила Хадат.

В Крестном ходе приняли участие 20 тыс. человек, верующие прошли по улицам Куйбышева, 8 марта, Бориса Ельцина. В числе молившихся были были полпред президента на Урале Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, бизнесмены Андрей Козицын, Игорь Алтушкин иАндрей Симановский , епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.

После того, как верующие добрались до места сквера у театра Драмы, продолжилась Пасхальная вечерня, по окончании которой владыка Кирилл освятил самый большой в мире кулич весом 3,8 тыс. кг. Его разрезали на куски и раздали участникам шествия.

Добавим, специально для фиксации нового мирового рекорда в Екатеринбург прибыл генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Влад Копылов. Также рекорд занесен в Реестр рекордов России. Сертификат об этом на концерте Копылов вручил руководителю проектов Фонда святой Екатерины Татьяне Баланчук.

Также в специальных палатках уральцы могли получить Благодатный огонь – лампадки подготовили заранее. Закончилось мероприятие праздничным концертом, где выступила Вика Цыганова.