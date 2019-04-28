В Екатеринбурге Цуканов, Куйвашев,Козицын, Алтушкин, Симановский, Высокинский и еще 20 тысяч верующих поучаствовали в пасхальном Крестном ходе

29 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбурге Цуканов, Куйвашев,Козицын, Алтушкин, Симановский, Высокинский и еще 20 тысяч верующих поучаствовали в пасхальном Крестном ходе

В Екатеринбурге при поддержке Фонда святой Екатерины состоялся общегородской пасхальный Крестный ход. Верующие во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом встретили Благодатный огонь, помолились во время Пасхальной вечерни и прошли по улицам города к месту строительства Собора святой покровительницы столицы Урала. Там они смогли отведать самый большой в мире кулич и послушать концерт, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Митрополит Кирилл перед встречей Благодатного огня рассказал, что пасхальная радость единения со Христом ощущается при любой погоде.

"Третий год приезжают скауты из Палестины, и у нас снова холодно. Кому-то непогода помешает, но радость же не в погоде, а в состоянии души – сегодня Пасха. В конце концов, мы живём на Урале, не на Апеннинах", - заявил Кирилл.

Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге(2019)|Фото:Накануне.RU

Выбор конечной точки маршрута – сквера у Драмтеатра – обусловлен тем, что там должен появиться собор святой Екатерины, место должно быть освящено.

Председатель движения скаутов из Палестины, которые с барабанами и волынками в руках возглавили шествие, Хайя Хадат перед началом Крестного хода рассказала журналистам, что её подопечные не впервые в Екатеринбурге.

"Сейчас холодно, но мы собрались с силами и должны дойти до конца. Четыре составляющих нашей борьбы с холодом – тёплые перчатки и одежда, шапки и мотивация. Самое лучшее спасение от холода – музыка. Те, кто играют на волынках, исполняют традиционную палестинскую музыку, а оркестр – арабскую, попурри 80-90-ых", - заявила Хадат.

Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге(2019)|Фото:Накануне.RU

В Крестном ходе приняли участие 20 тыс. человек, верующие прошли по улицам Куйбышева, 8 марта, Бориса Ельцина. В числе молившихся были были полпред президента на Урале Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, бизнесмены Андрей Козицын, Игорь Алтушкин иАндрей Симановский , епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.

Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге(2019)|Фото:Накануне.RU

После того, как верующие добрались до места сквера у театра Драмы, продолжилась Пасхальная вечерня, по окончании которой владыка Кирилл освятил самый большой в мире кулич весом 3,8 тыс. кг. Его разрезали на куски и раздали участникам шествия.

Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге(2019)|Фото:Накануне.RU

Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге(2019)|Фото:Накануне.RU

Добавим, специально для фиксации нового мирового рекорда в Екатеринбург прибыл генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Влад Копылов. Также рекорд занесен в Реестр рекордов России. Сертификат об этом на концерте Копылов вручил руководителю проектов Фонда святой Екатерины Татьяне Баланчук.

Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге(2019)|Фото:Накануне.RU

Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге(2019)|Фото:Накануне.RU

Также в специальных палатках уральцы могли получить Благодатный огонь – лампадки подготовили заранее. Закончилось мероприятие праздничным концертом, где выступила Вика Цыганова.

Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге(2019)|Фото:Накануне.RU

Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге(2019)|Фото:Накануне.RU

Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге(2019)|Фото:Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге Цуканов, Куйвашев,Козицын, Алтушкин, Симановский, Высокинский и еще 20 тысяч верующих поучаствовали в пасхальном Крестном ходе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Пасхальный крестный ход, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5854

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети