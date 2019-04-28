Пасхальный крестный ход прошел к месту строительства храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел Пасхальный крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до места строительства собора святой Екатерины.

Молитвенное шествие возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.

В числе крестоходцев шли полпред президента в УрФО Николай Цуканов и глава региона Евгений Куйвашев.

Всего в крестном ходе приняли участие более 20 тысяч человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Шествие возглавили палестинские скауты, в колонне также шли барабанщики Суворовского военного училища и Братства православных следопытов. Традиционно шествие сопровождали многочисленные казаки и сотрудники фонда "Ника".

В колонне крестного хода были пронесены ковчеги с великими христианскими святынями: мощями святой великомученицы Екатерины Александрийской, святого благоверного Александра Невского, святого праведного Симеона Верхотурского, святой блаженной Матроны Московской и другими, а также Крест с частицей Животворящего Креста Господня и напрестольный крест Храма-Памятника на Крови - дар Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, врученный им во время визита на Царские дни в минувшем году.

Великая Пасхальная вечерня завершилась чином освящения места строительства будущего храма святой Екатерины на Октябрьской площади у Театра драмы.

В ночь с 27 на 28 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе города прошла общегородская пасхальная архиерейская Божественная литургия. Праздничное богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Благодатный огонь из Иерусалима был доставлен специальным авиарейсом. Все расходы, связанные с доставкой благодатного огня, уже третий год подряд взял на себя фонд святой Екатерины.