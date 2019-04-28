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Общество Свердловская область Уральский ФО

МЧС продлило предупреждение о непогоде в Свердловской области. К снегопаду добавится сильный ветер

МЧС по Свердловской области продлило предупреждение о непогоде в регионе.

"По данным синоптиков 29 апреля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильный снег, гололедица, ветер до 25 м/c", - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, сегодня некоторые районы области, а также и Екатеринбург, накрыла сильная метель. В связи с погодными условиями введены ограничения организованных перевозок групп детей, сообщили ранее в управлении ГИБДД.

Из-за снега участились случаи ДТП на трассах. Так, сегодня было затруднено движение на Серовском тракте из-за нескольких мелких автоаварий.

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МЧС продлило предупреждение о непогоде в Свердловской области. К снегопаду добавится сильный ветер

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Теги: мчс, метель, снег, свердловская область



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