МЧС продлило предупреждение о непогоде в Свердловской области. К снегопаду добавится сильный ветер

МЧС по Свердловской области продлило предупреждение о непогоде в регионе.

"По данным синоптиков 29 апреля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильный снег, гололедица, ветер до 25 м/c", - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, сегодня некоторые районы области, а также и Екатеринбург, накрыла сильная метель. В связи с погодными условиями введены ограничения организованных перевозок групп детей, сообщили ранее в управлении ГИБДД.

Из-за снега участились случаи ДТП на трассах. Так, сегодня было затруднено движение на Серовском тракте из-за нескольких мелких автоаварий.