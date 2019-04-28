"Урал" крупно проиграл "Уфе" в матче РПЛ

Футбольный клуб "Урал" проиграл "Уфе" в матче 26 тура Российской Премьер-Лиги.

Встреча, которая состоялась в столице Башкирии, завершилась со счетом 1-4 в пользу хозяев поля.

Екатеринбуржцы благодаря точному удару Эрика Бикфалви открыли счет в матче. Однако больше забить им не удалось. Уфимцы ответили голами в исполнении Андреса Вомбергара, Ондржея Ванека, а Сильвестр Игбун оформил дубль.

С 59-й минуты "Урал" остался в меньшинстве – красную карточку получил Сергей Брызгалов.

Благодаря этой победе уфимцы набрали 25 очков и остались на 14-м месте в турнирной таблице. "Урал" продолжает занимать 10-ю строчку.