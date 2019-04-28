В Кремле назвали сроки проведения "Прямой линии" с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что традиционная "Прямая линия" с Владимиром Путиным пройдет летом. Об этом пишут "Известия".

Ранее уже сообщалось, что "Прямую линию" в 2019 году перенесут. Песков не исключал, что она состоится перед майскими праздниками.

В 2018 году "прямая линия" с Путиным прошла 7 июня. Она состоялась в новом формате: гостей в зале не было, а вопросы появлялись на интерактивных мониторах или их зачитывали ведущие и волонтеры.

Отсутствие зрителей в студии объясняется тем, что президенту хотелось уделить внимание именно тем людям из регионов, кто приехать на личную встречу в Москву не может. Сразу в прямом эфире Владимир Путин связывался с теми чиновниками, чьи профильные темы затрагивались на "линии".