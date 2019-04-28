Пушков предупредил Зеленского, что от желающих стать гражданами России украинцев не будет отбоя

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предупредил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, что если на Украине ничего не изменится, то "от желающих получить российский паспорт отбоя не будет". Об этом он написал в Twitter в ответ на заявление Зеленского, что он не советует России предоставлять украинцам свое гражданство, которое якобы им не нужно, так как Украина - свободная страна, а Россия - нет.

Пушков подчеркнул, что если Зеленский выступает за свободу, то он не должен говорить за граждан Украины, что им нужно, а что нет.

"Идеологическое президентство, построенное на демагогии о "свободах" и атаках на Россию, обречено. Ему бы задуматься, почему 1,2 млн украинцев уже удрали в Польшу из "свободной" Украины, 3 млн работает в России, а в Донбассе очередь за нашими паспортами", - написал Пушков.

Как сообщало Накануне.RU, 27 апреля президент России Владимир Путин заявил, что думает над тем, чтобы предоставлять российские паспорта в упрощенном порядке всем желающим гражданам Украины.