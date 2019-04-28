В Калифорнии 19-летний юноша расстрелял людей в синагоге

В городе Поуэй в Калифорнии мужчина открыл стрельбу в синагоге.

В результате атаки погибла женщина, еще три человека были госпитализированы, включая раввина.

Подозреваемый - 19-летний Джон Эрнест - сдался полиции.

По данным СМИ, перед нападением он опубликовал антисемитское письмо. Молодой человек заявил, что "вдохновился" убийством 11 человек Робертом Боуэрсом в синагоге в Питтсбурге и терактом в мечетях новозеландского Крайстчерча, пишет RT.

Напомним, в октябре 2018 года Бауэр застрелил 11 человек, еще шестерых ранил. Злоумышленник зашел в здание синагоги и начал выкрикивать антисемитские лозунги, после он открыл стрельбу. В результате перестрелки сам нападавший был ранен.