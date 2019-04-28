28 Апреля 2019
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Происшествия За рубежом

Россияне застряли в аэропорту Гуанчжоу на пути в Москву

Группа российских туристов застряла в китайском аэропорту. 27 человек, в том числе один ребенок, летели из Пхукета в Москву через Китай. Внутри КНР у них должна была произойти пересадка в Гуанчжоу.

Россияне остались в транзитной зоне: у них были билеты, но отсутствовали визы. К решению проблемы подключилось российское консульство, сообщает телеграмм-канал Mash.

Ранее россияне также застревали в аэропортах Китая. В прошлом году Полеты авиакомпании "ИрАэро" были приостановлены из-за долгов туроператора "Жемчужная река", который не выплатил деньги за уже выполненные рейсы. Из-за этого около 1,5 тыс. человек не могли вылететь из Китая, в основном туристы.

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Россияне застряли в аэропорту Гуанчжоу на пути в Москву

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Теги: россияне, китай, гуанчжоу



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