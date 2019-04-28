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От передозировки наркотиков скончался еще один заключенный "Матросской тишины"

В Москве в СИЗО "Матросская тишина" скончался еще один заключенный, госпитализированный после передозировки наркотиками.

Как передает "Интерфакс", он скончался утром, врачи не смогли спасти ему жизнь.

В пятницу сообщалось, что в "Матросской тишине" погибли двое заключенных после употребления наркотиков.

Во всех СИЗО Москвы начались масштабные проверки. Проверять, в первую очередь, будут комнаты приема передач, КПП, а также оценят качество досмотра продуктов питания и вещей.

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От передозировки наркотиков скончался еще один заключенный "Матросской тишины"

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Теги: матросская тишина, передозировка, наркотики



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Ранее 26.04.2019 15:01 Мск В московских СИЗО начались масштабные проверки из-за гибели заключенных в результате приема наркотиков

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