От передозировки наркотиков скончался еще один заключенный "Матросской тишины"

В Москве в СИЗО "Матросская тишина" скончался еще один заключенный, госпитализированный после передозировки наркотиками.

Как передает "Интерфакс", он скончался утром, врачи не смогли спасти ему жизнь.

В пятницу сообщалось, что в "Матросской тишине" погибли двое заключенных после употребления наркотиков.

Во всех СИЗО Москвы начались масштабные проверки. Проверять, в первую очередь, будут комнаты приема передач, КПП, а также оценят качество досмотра продуктов питания и вещей.