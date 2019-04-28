28 Апреля 2019
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Общество Украина

На Украине посоветовали готовиться ко "второму Чернобылю"

Эксперты считают, что слова депутата Верховной Рады, заявившего о вероятности повторения чернобыльской катастрофы, небезосновательны, передает RT.

Ранее депутат Рады Сергей Шахов заявил, что на Украине есть ряд предприятий, работа которых несет в себе угрозу экологической катастрофы, сопоставимой с чернобыльской. По словам парламентария, ему регулярно поступают жалобы от работников АЭС.

Эксперты отмечают, что власти Украины не принимают никаких мер для восстановления энергетической инфраструктуры.

Помимо этого, сокращение взаимодействия с Москвой в области поставок топливных элементов для атомных электростанций также представляет проблемы. Украина использует американское топливо, которое не подходит для украинских АЭС.

Напомним, в 2014 году в Госдуме РФ заявляли, что замена топлива на украинских атомных электростанциях может привести к аварии, подобной той, что произошла в Японии на АЭС "Фукусима".

Всего в настоящее время на Украине функционирует 4 АЭС – Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская (Николаевская область), Запорожская. Ровенская и Хмельницкая расположены неподалеку друг от друга, обеспечивая значительную часть электроэнергии Западной Украины. При этом, оба объекта находятся недалеко от границы с Белоруссией. Еще в начале 2014 года появлялась информация о том, что боевики-экстремисты намерены проникнуть на территорию Ровенской АЭС для проведения диверсии, для осуществления этого плана предпринимался шантаж сотрудников станции, который был позже опровергнут руководством энергообъекта.

Ранее на Украине признавали, что в 2015 году чуть не устроили чернобыльскую катастрофу. Бывший министр транспорта Украины и экс-глава департамента МЧС Евгений Червоненко заявил, что в результате подрыва украинскими радикалами двух электроопор на границе с Крымом Украина была в шаге от атомной катастрофы.

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На Украине посоветовали готовиться ко "второму Чернобылю"

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Теги: украина, чернобыль, сергей шахов



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