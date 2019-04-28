Задержаны главные подозреваемые по делу о терактах на Шри-Ланке

Задержаны два главных подозреваемых, разыскиваемых в связи со взрывами на Шри-Ланке. Об этом сообщает портал Ada Derana со ссылкой на полицию.

Подозреваемых идентифицировали как Мохамеда Саадика Абдул Хака и Мухамеда Саахида Абдул Хака.

Кроме того, сообщает РИА Новости, отец и два брата предполагаемого организатора взрывов погибли во время перестрелки, когда силы безопасности штурмовали их убежище.

Напомним, 21 апреля шесть взрывов прогремели одновременно в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Целью террористов стали шикарные курортные отели Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, а также церкви, где проходили пасхальные мессы.

Спустя несколько часов на острове прогремели седьмой и восьмой взрывы. Седьмой произошел неподалеку от столичного зоопарка в районе Дехивала. Восьмой взрыв произошел в жилом комплексе в пригороде столицы.

Ранее стало известно, что местные власти знали о готовящихся терактах еще в начале апреля благодаря сообщениям иностранных спецслужб. Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

Также сообщалось, что число погибших в результате терактов в католических церквях и отелях на Шри-Ланке может оказаться примерно на 100 человек меньше, чем значится в официальных данных.