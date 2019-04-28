Опубликованы кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300

Появилось видео полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.

Как сообщает авиастроительная корпорация "Иркут", лайнер, оснащенный пассажирским салоном, совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. Полет прошел в штатном режиме.

Воздушное судно покрасят по серийным технологиям, после чего оно отправится на аэродром Раменское в Жуковском для дальнейших летных испытаний.

Напомним, свой первый полет лайнер МС-21 выполнил в мае 2017 года.

В августе прошлого года МС-21-300 впервые выполнил посадку в темное время суток в рамках программы летных испытаний.

Ранее сообщалось, что серийное производство российских авиалайнеров МС-21 сдвигается на годиз-за прекращения поставок композитных материалов из США. Самолет будет выпускаться с двигателем модели ПД-14.