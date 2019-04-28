В Финском заливе перевернулся прогулочный катер: погибла девушка

В Петербурге в Финском заливе в районе Канонерского острова затонул прогулочный катер. ЧП произошло вечером 27 апреля, на борту судна находились девять человек.

Как сообщили Накануне.RU в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР, спасти удалось восемь человек, еще один пропал без вести.

Возбуждено уголовное дело. СМИ сообщают, что судно могло перевернуться из-за сильного ветра. Также стало известно, что одна пассажирка скончалась в больнице.

В прошлом году в Петербурге в июне прогулочный катер врезался в опору Большеохтинского моста.

Врачи скорой помощи осмотрели двух человек на борту судна. Повреждений опоры моста и разлива топлива зафиксировано не было.