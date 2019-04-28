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Общество Центральный ФО Москва

"Всей семьей слали смс". Пугачева сводила в ресторан на Рублевке детей, за которых болела в шоу "Голос"

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева пригласила детей, проигравших в шоу "Голос.Дети", в элитный ресторан на Рублевке. Пугачева подарила каждому из детей золотой кулон.

КП сообщает, что кулон в виде буквы "А" - премия "Золотая звезда Аллы Пугачевой", которую она основала в 2005 году и которой награждает как талантливых молодых музыкантов, так и опытных артистов, которым симпатизирует.

Награда сопровождается дипломом и денежной премией. Суммы всегда разные и, как правило, не разглашаются. Денежный приз артистка выплачивает из собственных средств.

Напомним, в шоу неожиданно победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Голосование проходило через звонки и смс от зрителей, причем поклонники Микеллы проявили себя в разы активнее, что вызвало подозрение у создателей шоу. Известно, что ранее в соцсетях посты в поддержку Микеллы разместили Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Сергей Лазарев и другие звезды. Возможно, именно армия их поклонников склонила чашу весов в пользу девочки. Результаты голосования могут быть аннулированы или пересмотрены.

Муж Пугачевой Максим Галкин в Instagram выложил видео, в котором рассказал, что всей семьей они слали смс за участника Максима Ержана. По словам юмориста, родители Микеллы не соотнесли своего влияния, которого не было у менее звездных родителей. По его словам, Микелла Абрамова хорошо поет, но ее уровень гораздо ниже, чем у других участников.

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"Всей семьей слали смс". Пугачева сводила в ресторан на Рублевке детей, за которых болела в шоу "Голос"

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Теги: пугачева, голос.дети



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