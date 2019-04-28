Зеленский резко ответил Путину о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский написал пространный комментарий по поводу идеи президента России Владимира Путина предоставлять российские паспорта всем желающим гражданам Украины. Об этом он написал в Facebook.

Зеленский заявил, что "не советовал бы российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ". Желающих же получить российский паспорт он назвал жертвами пропаганды. Он считает, что получившие российский паспорт станут бесправными, а "гражданство Украины - это свобода, достоинство и честь".

Также, по его словам, Украина "не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран". И поэтому Киев готов предоставлять украинское гражданство всем жителям бывшего СССР, особенно россиянам.

Зеленский подчеркнул, что готов к переговорам, но готовность к урегулированию должна продемонстрировать Россия на ближайшей встрече в "нормандском формате", которой в планах Путина нет, как заявляли в Кремле.

"С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной "деоккупации". Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается!" - заключил Зеленский, дав понять, что продолжит курс на конфронтацию с Россией.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера у Зеленского заявили, что мир в Донбассе будет "на условиях Украины". Также он сказал, что по украинизации не будет "никаких компромиссов" и отверг особый статус Донбасса и предусмотренную Минскими соглашениями амнистию для участников конфликта. В Москве считают, что отношения с Украиной будут зависеть от действий Зеленского.