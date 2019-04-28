28 Апреля 2019
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Общество Москва

Путин поздравил православных с Пасхой

Президент Владимир Путин поздравил православных с Пасхой. Вместе с Дмитрием Медведевым, Светланой Медведевой и Сергеем Собяниным глава государства присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Торжественный молебен в честь Светлого Христова Воскресения совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пасхальная служба в храме Христа Спасителя(2019)|Фото:www.mos.ru

"Этот древний христианский праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви. Символизирует неразрывную связь времён и духовных традиций, которые служат единению нашего народа. Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в сбережении богатого исторического, культурного наследия, которым славится Россия, искренне заботятся об укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения. Эта многогранная, истинно подвижническая работа достойна самого высокого признания", - заявил Путин.

Предстоятель Русской православной церкви освятил икону "Спас Нерукотворный", созданную на средства главы государства для главного храма Вооружённых Сил России.

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Путин поздравил православных с Пасхой

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Теги: пасха, путин, поздравление



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