Красная машинка. Юниорская сборная по хоккею вышла в финал Чемпионата мира

Юниорская сборная по хоккею вышла в финал Чемпионата мира, где встретится с командой из Швеции. Канадцы и американцы сразятся за третье место.

В полуфинале россияне выиграли у фаворита чемпионата команды США со счетом 3:2 по буллитам и впервые за 10 лет вышли в финал турнира.

Финальный матч между сборными России и Швеции состоится в воскресенье и начнется в 20.30 мск.

Юниорская сборная России в последний раз побеждала на чемпионате мира в 2007 году, а в финале турнира играла в 2009 году. Юниорский чемпионат мира проходит с 1999 года, российская сборная три раза завоевывала золотые награды, самой титулованной командой турнира является сборная США (10 побед). Также в активе россиян четыре серебряные и три бронзовые медали. Шведы пять раз играли в финалах, где не одержали ни одной победы, трижды уступив американцам и два раза финнам, сообщает ТАСС. Отметим, что в юниорских командах играют спортсмены до 18 лет.